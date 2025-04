Hanks-Tochter packt über schwierige Kindheit aus

Elizabeth Ann Hanks stammt aus der ersten Ehe des Hollywoodstars mit Samantha Lewes. In „The 10: A Memoir of Family and the Open Road“, das am 8. April erscheint, packt die Promi-Tochter jetzt über ihre bewegte Kindheit aus und beleuchtet in ihren Memoiren die Herausforderungen, mit denen sie und Bruder Colin Hanks (47) sich nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 1985 konfrontiert sahen.