Betrunkene Autofahrerin kurzfristig festgenommen

In Strommast gekracht

Einen Zwischenfall mit einem Alkolenker gab es auch im Bezirk Schärding. Ein 61-Jähriger aus Freinberg war am Mittwoch gegen 19.10 Uhr mit seinem Pkw auf der L515, Eisenbirner Straße von Münzkirchen kommend Richtung Schardenberg unterwegs. Im Ortsgebiet Dierthalling kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommast. Ein Alkotest ergab 1,4 Promille; der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen.