Der Karl-Kanzler wird pragmatisiert

Der Kolumnist ist mit unserem Regierungschef bekanntlich auf Du und Du. Und zwar seit dieser sich in Sachen Bargeldabschaffung vertraulich per Du an die Österreicher gewandt hat und damit uns allen das Du-Wort angeboten hat. Seither nutzt der Kolumnist die vertrauliche Anrede „du, Karl-Kanzler“. Einzig FPÖ-Chef Herbert Kickl darf dies nicht, da ihm der Bundeskanzler als beleidigte Leberwurst ausdrücklich das Du-Wort entzogen hat.