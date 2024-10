Jeden Monat stürzt ein Kind aus dem Fenster

Ein unbeobachteter Moment reicht oft aus, und schon passiert ein schlimmer Unfall. So geschehen am Dienstag in Vöcklabruck, als ein vierjähriger Bub die Balkontür öffnete, auf einen Sessel stieg und dann sechs Meter in die Tiefe stürzte. Der Bub fiel auf ein Rasenstück vor dem Haus und das dürfte ihn vor schwereren Verletzungen verschont haben.