Modezar soll 15 Männer sexuell missbraucht haben

Der ehemalige Chef des US-Modekonzerns Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, ist in New York wegen schweren Sexualverbrechen an angehenden Models angeklagt worden. Insgesamt werden dem 80-Jährigen Missbrauch an mindestens 15 Personen vorgeworfen. Die Taten sollen sich zwischen 2008 und 2015 ereignet haben. Mit angeklagt sind auch sein damaliger Lebensgefährte und eine weitere Person.