„Diddy“ Combs‘ Mutter Janice bricht ihr Schweigen!

„Fehler gemacht“

Janice Combs ging auch auf die Überwachungsaufnahmen ein, die „Diddy“ dabei zeigen sollen, wie er 2016 seine damalige Freundin Cassie in einem Hotel körperlich attackierte. In ihrer Erklärung räumte sie Fehler ihres Sohnes ein: „Ich bin nicht hier, um meinen Sohn als perfekt darzustellen, denn das ist er nicht. Er hat in seiner Vergangenheit Fehler gemacht, wie wir alle.“ Sie bestätigte, dass Diddy nicht immer ganz ehrlich über gewisse Vorfälle gewesen sei, insbesondere in Bezug auf die Gewalt gegen Cassie.