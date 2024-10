Schafft bleibende Werte: Canon Selphy QX20 im Test

Zwischen 2000 und 3000 Fotos hat der durchschnittliche Nutzer diversen Schätzungen zufolge auf seinem Smartphone gespeichert. Dort geraten sie zumeist in Vergessenheit und gehen nicht selten für immer verloren, wenn das Mobiltelefon unerwartet kaputtgeht oder ersetzt wird. Zumindest die schönsten Erinnerungen auszudrucken, um sie über Jahre hinweg in ebensolcher behalten zu können, ist also durchaus sinnvoll. Die dazu passende Lösung bietet Canon seit Kurzem mit dem Selphy QX20 an, einem speziell für Smartphone-Nutzer konzipierten mobilen Fotodrucker. Krone+ hat getestet, was das Gadget taugt.