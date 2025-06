Heiße Tage: Wie effektiv ist Sonys Nacken-Kühler?

„Reon Pocket“ nennt Sony das Gadget, das ursprünglich für Büroarbeitende im japanischen Heimatmarkt konzipiert wurde. Dort wurde es erstmals 2019 über eine hauseigene Crowdfunding-Plattform angeboten. Einige Produktgenerationen und heiße Sommer später, ist es nun auch in Österreich erhältlich. Was das „Reon Pocket Pro“ alles kann und, vor allem, wie sehr es kühlt, erfahren Sie in unserem Test.