ÖGK-Chef: Solidarisches System ist am Ende

Bis Ende 2030 sollen 300 Gruppenpraxen entstehen

Mit dem Ausbau von Primärversorgungszentren soll dieser Entwicklung entgegengewirkt werden. Am Dienstag machte die 100. Einheit ihre Tore auf. Bis Ende 2030 soll sich diese Zahl auf 300 verdreifachen. „Das ist die Form von Versorgung, die sich Patienten und Ärzte gleichermaßen wünschen.“ Eine flächendeckende Versorgung, mit Öffnungszeiten auch am Wochenende, soll die Schwämme an Privatärzten, die in den vergangenen Jahren zu beobachten war und von den privaten Versicherungen massiv befeuert wurde, zurückgedrängt werden, so Huss. Er verweist darauf, dass es mittlerweile so weit ist, dass Patienten zum Teil auf die privaten Luxusbetten im Spital länger warten als auf ein normales Bett und Privatärzte so überlaufen sind, dass sie keine neuen Patienten nehmen.