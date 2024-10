Warum wir noch lange nicht per Mausklick wählen

Für die Nationalratswahlen am 29. September gaben knapp 1,44 Millionen Österreicher und Österreicherinnen ihre Stimmen per Briefwahl ab. Das führte auch zu einem Plus an Verwaltungsaufwand. So müssen die Gemeinden die Wahlkarten händisch auszählen, zusätzlich kostet die Abwicklung rund 16 Millionen Euro.

(Bild: Krone KREATIV/Stock Adobe)