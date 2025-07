Mercedes-Benz ruft weltweit 223.000 Autos zurück

Mercedes-Benz hat weltweit rund 223.000 Fahrzeuge zurückgerufen. Das geht aus einem in der Datenbank des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor. Betroffen seien die Van-Modelle Viano und Vito aus dem Produktionszeitraum von Dezember 2002 bis Februar 2006. Deutschlandweit seien 60.245 Fahrzeuge potenziell betroffen, hieß es. In Österreich sind es rund 2900 Fahrzeuge, wie eine Sprecherin am Montagnachmittag mitteilte.