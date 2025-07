Arnautovic-Wechsel zu Roter Stern Belgrad fix!

„Er ist ein Spieler, wegen dem die Leute ins Stadion kommen“, sagte Terzic über den 125-fachen Nationalspieler (41 Tore). „Ich bin fest davon überzeugt, dass alle unsere Spieler mit Marko um 30 Prozent besser sein werden als bisher.“ Roter Stern war zuletzt achtmal in Folge serbischer Meister und will wie im Vorjahr in die Champions League. Die Qualifikation startet am Dienstag (18 Uhr) in Gibraltar.