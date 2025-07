Baumgartner-Tod: FPÖ schießt nun scharf gegen ORF

„Unfassbar, was sich im ORF abspielt“

Trotz des tragischen Tods sei es jedoch „unfassbar, was sich im ORF abspielt“, betonte Hafenecker. Wie er seine scharfe Kritik begründet? „Felix Baumgartner ist kaum wenige Stunden tot, da beginnt der Staatsfunk bereits damit, nicht seine herausragenden Leistungen zu würdigen, sondern ihn für seine politischen Ansichten post mortem öffentlich zu denunzieren. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einem Nachruf nicht Respekt und Würde, sondern moralische Hinrichtung betreibt, ist an Pietätlosigkeit, Geschmacklosigkeit und journalistischer Verkommenheit kaum zu überbieten.“