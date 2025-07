Ein Tag Bundeskanzler: Die „Leser-Republik“

Das Erwachen der neuen Regierung

Der Tag beginnt still, fast unscheinbar. Die ersten Sonnenstrahlen fallen durch die Fenster des Kanzleramts, Vögel zwitschern im Hof. Es ist ein ganz gewöhnlicher Morgen, und doch liegt etwas in der Luft. Denn heute regieren nicht die gewohnte Politprominenz, sondern die Leserinnen und Leser der Krone das Land. Ein Experiment, das so noch nie gewagt wurde. Die Presse wartet, der Terminkalender ist voll, und im legendären Bruno-Kreisky-Zimmer am Ballhausplatz 1 herrscht plötzlich ein wildes Stimmengewirr.