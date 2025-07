Bürgermeister kontert Polizei: „War nie überfüllt“

Über jenes Bezirksfeuerwehrfest, das am Samstag in der Gemeinde Bildstein aus dem Ruder gelaufen ist, wird wohl noch länger diskutiert werden. Offenbar bestehen über den Vorfall unterschiedliche Ansichten. Wie die Polizei berichtete, befanden sich am späten Abend rund 3000 Personen auf dem Festgelände – zu viele.