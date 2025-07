Iran und Europa verhandeln über Atomabkommen

Bevor die Gespräche mit Europa wieder starten, will die iranische Führung am Dienstag mit Vertreterinnen und Vertretern aus China sowie Russland über das Atomprogramm und die mögliche Wiedereinführung von Sanktionen beraten. Dabei soll es etwa darum gehen, wie ein Mechanismus des UN-Sicherheitsrats verhindert oder zumindest die Folgen abgefedert werden können. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten zuletzt damit gedroht, den Mechanismus wieder in Kraft zu setzen, der im Gegenzug für Einschränkungen des Atomprogramms aufgehoben wurde.