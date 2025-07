Asylanträge in Österreich deutlich zurückgegangen

Die aktuellen Unruhen in Gebieten, die mehrheitlich von Drusinnen und Drusen bewohnt werden, beunruhigten ihn aber. „Wir fordern die Übergangsregierung in Syrien auf, dafür zu sorgen, dass alle Bevölkerungsgruppen, alle Religionsgruppen in dieses diverse Land integriert werden. Dieser Übergangsregierung müssen wir eine ernsthafte Chance geben“, sagte Wadephul.