Robbie Williams: Konzert in Berlin abgesagt

„Die Tickets behalten ihre Gültigkeit – die Zeiten für das Konzert am Mittwoch bleiben gleich. Vielen Dank für Euer Verständnis. Eure Sicherheit hat für uns oberste Priorität“, hieß es auf der Website des Veranstalters. Die Show am Dienstag bleibt von all dem unberührt. Dennoch macht sich unter einigen Fans Unmut breit. Die zentrale Frage, die gestellt wird: Wie und wo bekomme ich jetzt das Geld für meine Tickets zurück? Schließlich sind zahlreiche Robbie-Anhänger nur für das Konzert am Montag angereist und können nicht bis Mittwoch in Berlin bleiben. Der Veranstalter versichert aber, dass alle, die nicht zur Ersatzshow kommen können, natürlich das Geld zurückbekommen.