IGGÖ „irritiert“ über Plakolms Kopftuch-Sager

„Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung“, meinte ÖVP-Politikerin Plakolm in ihrem kurzen Video, das sie auf Instagram teilte. Mädchen würden in einer ganz entscheidenden Phase, in der sich Persönlichkeit und Körper entwickelten, dahinter „versteckt“, befand sie. „Und diese extremistischen Tendenzen – gerade bei Kindern – haben einfach an unseren Schulen nichts verloren.“ Im Begleittext zum Video betonte die Ministerin: „In Österreich sollen alle Mädchen ein sichtbares Leben in unserer freien, westlichen Gesellschaft führen können“.