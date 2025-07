Wird neues Energiegesetz zu „Photovoltaik-Killer?“

Alle, die in den vergangenen Jahren in eine eigene Photovoltaikanlage investiert haben, fühlen sich jetzt hinters Licht geführt: Wie berichtet, plant die Bundesregierung, Photovoltaikanlagen-Besitzer beim Einspeisen – also für die Benutzung des Netzes – zur Kasse zu bitten. Festgehalten ist dies im Entwurf für das Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Österreichweit sind eine halbe Million Anlagenbesitzer betroffen, im Burgenland sind es rund 30.000.