Falsche Fünfziger fluten das Waldviertel

Nach dem Gutachten der Österreichischen Nationalbank steht nun fest: Vor allem im März wurde im Waldviertel in der Stadt Zwettl, aber auch in den Gemeinden Ottenschlag und Martinsberg Falschgeld in Umlauf gebracht. Insgesamt wurden 17 Geldscheine, drei davon im April, aus dem Verkehr gezogen. Bei 14 davon handelte es sich um 50-Euro-Scheine. Aber auch ein Hunderter, ein Zwanziger und eine Fünf-Euro-Banknote entpuppten sich als „Blüten“. Um weiterem Schaden vorzubeugen, rät die Polizei möglichst wachsam im Umgang mit Bargeld zu sein und verstärkt auf Sicherheitsmerkmale zu achten.