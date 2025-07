So locker wie jetzt Wohlstand nicht mehr leistbar

Werden wir länger arbeiten, um unser Sozialsystem zu finanzieren, und wie können diese Jobmodelle aussehen?

Das werden wir. Aber das ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Immer weniger arbeiten in Berufen, bei denen wir uns körperlich zu Tode schuften, und mit 65 am Ende sind. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass wir durch die zunehmende Automatisierung weniger Arbeitsstunden pro Woche leisten müssen. Wäre es wirklich so tragisch, bis zum 70. Lebensjahr zu arbeiten, wenn wir nur 24 Stunden die Woche arbeiten müssten?