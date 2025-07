Die neue Verteidigungslinie von Bankrotteur Benko

Deshalb hatte er – so ein weiterer Vorwurf der Ermittler – versucht, seine Waffensammlung vor dem Zugriff seiner vielen Gläubiger in Sicherheit zu bringen.

Millionen von der „Stroh-Mama“

Benko bestreitet diese Vorwürfe. In Bedrängnis bringen ihn allerdings immer mehr die Ermittlungsergebnisse der Kriminalisten: Durchaus überraschend ist, dass der vermeintliche Möchtegern-Milliardär bereits die letzten beiden Jahre vor seinem Konkurs rund drei Viertel seines äußerst aufwändigen Lebensstils aus eigenen Einkünften gar nicht mehr finanzieren konnte. Benko benötigte dafür bereits damals Millionen aus seinen Stiftungen. Dieses Geld wurde offiziell an seine Mutter Ingeborg ausgeschüttet – und volley als Schenkungen an Benko weiter geschleust. Vor allem auch deshalb vermuten die Kriminalisten in der pensionierten Kindergärtnerin eine „Stroh-Mama“. Immer wieder in Erklärungsnotstand bringen den Untersuchungshäftling Benko allerdings vor allem zahlreiche beschlagnahmte E-Mails. Ein Beispiel: Mitte August 2023 schickt der Immobilienspekulant seinem Finanzchef eine verräterische E-Mail.