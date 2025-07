Lehrer überwältigt Räuber vor Augen der Schüler

„Ich hab gesehen, wie der Mann die Frau attackiert. Da bin ich hingelaufen“, erinnert sich der Pädagoge, dass der Angeklagte deshalb von der Frau abließ und versuchte wegzulaufen. Der Lehrer rennt hinterher, kann den Räuber überwältigen und ihn an dessen Jacke festhalten: „Lass los, oder muss ich mein Messer rausholen“, habe ihm der Serbe, der seit seinem fünften Lebensjahr in Wien wohnt und zwischenzeitlich auch in Serbien in Haft war, gedroht. Doch der Pädagoge lässt nicht abschrecken. Es gelingt ihm, den feigen Räuber, der am helllichten Tag in Wien eine gebrechliche Person überfallen hat, in den Schwitzkasten zu nehmen und zu fixieren, bis die Polizei anrückte. „Das haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Und es war auch mutig“, zollte ihm Richter Andreas Böhm dafür Respekt.