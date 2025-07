„Ich rede mit Rex und verstehe, was er meint“

„Krone“: Wie groß ist die Ehrfurcht vor dieser Rolle, mit der wir alle aufgewachsen sind?

Maximilian Brückner: Scheitern gehört immer dazu. Das ist ja auch das, was es so spannend macht. Tobias Moretti und ich sind in der gleichen Schauspielagentur. Ich kenne natürlich auch die alten Filme mit ihm, aber ich finde, es ist eine lange Zeit vergangen und ich freue mich total, dass wir das jetzt machen dürfen. Und vor allem, weil ich jetzt selbst Kinder habe, finde ich es schön, wenn die das irgendwie auch zu Gesicht bekommen.