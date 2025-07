Lehrgeld bezahlt – jetzt will GAK Siege kassieren!

Das erste Lehrjahr ist vorbei! Vergangene Saison ging es beim GAK nach dem viel umjubelten Aufstieg ja ordentlich turbulent zu: So wurde etwa gleich zweimal der Trainer gewechselt. Und auch am Rasen ließ man kaum ein Fettnäpfchen aus – fünf erzielte Eigentore, neun Ausschlüsse, die meisten Elfmeter gegen sich fabriziert und sieben Gegentore in der Nachspielzeit.