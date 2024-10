Kommt jetzt die Koalition, die Sie sich wünschen?

Blaue Hoffnung auf Umdenken

Währenddessen könnten zwei massive Niederlagen bei den Landtagswahlen in Vorarlberg (nicht wahrscheinlich) und der Steiermark (wahrscheinlich) ein Umdenken in den ÖVP-Ländern und an der Bundesspitze auslösen. In Richtung FPÖ. Notfalls ohne Nehammer.