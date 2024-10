Erwartungen an die neue Regierung

Was also erwartet sich die Stimme Österreichs? Dass sie in ihrer Vielschichtigkeit gehört wird. Keinesfalls darf eine neue Regierung – egal, in welcher Farbkombination, auch als blau-türkise – nur so wie die alte, abgewählte „Das Beste aus beiden Welten“ oder vielleicht „aus drei Welten“ als Programm formulieren und umzusetzen versuchen.