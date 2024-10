SPD plant Migranten-Quote für Beamte und Richter

„Werbekampagne für die AfD“

Kritik an dem Vorhaben kam erwartungsgemäß von der FDP. Diese Quote sei „leistungsfeindlich“ und diskriminiere „alle, die die Quote nicht erfüllen“, sagte Fraktionsvize Christoph Meyer. Der Bremer Migrationsforscher Stefan Luft sprach gar von einer „großen staatlichen Werbekampagne für die AfD“, die Gesellschaft werde gespalten. „Solche Politik erweckt den Eindruck der Bevorzugung von Migranten und der Benachteiligung der angestammten Bevölkerung.“