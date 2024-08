Solingen: Deutsche verschärfen nun Asylregeln

Messerverbot im Fernverkehr und Volksfesten

Zudem sei ein Messerverbot in Bus und Bahn im Fernverkehr geplant, die Polizei soll mehr Befugnisse bekommen. So sind Kontrollen in Bahnhöfen künftig immer erlaubt, Exekutivbeamte dürfen auch Taser einsetzen. Zudem dürfe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge biometrische Internet-Daten nutzen, um Identitäten von Migranten festzustellen.