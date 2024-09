Container und andere Sprengel-Spezialitäten

Wie sehr die Nationalratswahl auch in Wien die politische Landschaft verändert hat, zeigt sich an den Ergebnissen zu den Sprengeln, die das Wahlverhalten von meist nur einigen Häuserblocks zeigen. Die SPÖ etwa, die 2019 noch in über 30 Sprengeln eine absolute Mehrheit einfahren konnte, hat das nun laut den vorläufigen Ergebnissen nur noch in zwei kleinen Favoritner Sprengeln geschafft. Zumindest ist die SPÖ aber die einzige Partei, die überhaupt noch absolute Mehrheiten in Wiener Sprengeln hat.