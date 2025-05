Autos verboten: Aufregung um neue Straße im Prater

In den sozialen Netzwerken ist der Aufschrei jetzt groß. Einige fragen sich, was bewegungseingeschränkte Menschen machen sollen, die aufs Auto angewiesen sind? Wie viele Parkplätze wegfallen und was mit den Stellplätzen beim Stadion und beim Stadionbad passiert lässt die MA18 (Stadtentwicklung Stadtplanung) auf „Krone“-Anfrage unbeantwortet.