Klare Nummer eins: Ludwig hat in Wien gut lachen

FPÖ legt in Favoriten deutlich zu

In anderen großen Bezirken behielt die SPÖ die Oberhand, also etwa in Simmering – wo die Blauen bereits einmal den Bezirksvorsteher stellten – sowie in Favoriten, wo zuletzt Fälle von Messerkriminalität für Aufsehen sorgten. Die FPÖ war hier der SPÖ aber relativ knapp auf den Fersen. In Favoriten etwa kam die SPÖ auf 33,2 Prozent, was Einbußen von 3,6 Prozentpunkten bedeutete. Die FPÖ legte auf 27,8 Prozent zu – ein Anstieg von mehr als 10 Prozentpunkten.