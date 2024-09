Wlazny will Politik-Ausstieg nicht ausschließen

Dass er bei der Nationalratswahl den Einzug ins Parlament verfehlt hat, lässt Bierparteichef Dominik Wlazny an den Ausstieg aus der Politik denken. Ob er bei der Wien-Wahl in einem Jahr antreten will, will er sich noch gut überlegen. Das habe jedoch nichts mit Frust zu tun, unterstreicht Wlazny.