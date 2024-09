In diesen Bezirken kann jede Stimme entscheiden

Und zu den Grünen: Ob diese überhaupt noch einmal in den Luxus eines Kopf-an-Kopf-Rennens in Wien kommen, bleibt abzuwarten. In Neubau, Josefstadt und Währing sind sie aktuell noch die Nummer eins. Doch Markus Reiter (Neubau, -15,4 Prozent), Martin Fabisch (Josefstadt, -13,2 Prozent) und Silvia Nossek (Währing, -10 Prozent) müssen diese Ergebnisse zu denken geben. In Währing sind sie gar nur noch die dritte Kraft.