Doskozil: „Die FPÖ hat ausgezeichnet mobilisiert“

Als einzige der im Parlament vertretenen Parteien hat die SPÖ die Aufarbeitung des Ergebnisses der Nationalratswahl bereits am Montag gestartet. Am Vormittag traf sich das Parteipräsidium, am Nachmittag kommt der Vorstand zusammen. Danach will Parteichef Andreas Babler ein Statement abgeben. Bereits zuvor haben sich einige Parteigranden aus den Bundesländern zum Wahlergebnis geäußert und nicht mit Kritik gespart. Eher ungewöhnlich war hingegen der Tonfall aus dem Burgenland.