Salzburger SPÖ zählt Andreas Babler an

Was zu dem schwachen Ergebnis geführt hat? Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger fand da kryptische, aber doch recht eindeutige Worte: „Ich will nichts dazu sagen, ob Andreas Babler der Richtige war. Die Freunde in Wien werden das am Montag analysieren. Ich denke, die Analyse wird nicht so schwer sein. Sie werden die richtige Entscheidung treffen.“ Auch Salzburgs SPÖ-Chef David Egger meinte: „Das Ergebnis ist ernüchternd.“ Und: „Schuld ist ein Mix aus allem, aus den internen Streitereien und auch der Kandidatenwahl.“ Rückendeckung bekam SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler von Bundesrat Michael Wanner: „Wir brauchen jetzt Konstanz. Wer soll denn sonst den Vorsitz machen?“