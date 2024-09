Auslandsreaktionen: „Kommt jetzt der Ösi-Orbán?“

Der italienische „Corriere della Sera“ beschreibt die Wahl als potenziellen „Wendepunkt“ für die EU, in der deutschen „Frankfurter Rundschau“ ist die Rede von einem „Alarmsignal“. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete: „Das Wahlergebnis sollte vor allem denen in Deutschland eine Warnung sein, die auf eine Einhegung der hiesigen Rechtspopulisten von der AfD hoffen – etwa durch Regierungsbeteiligung. Denn in Österreich zeigt sich, was zuvor hierzulande und nicht zuletzt in den USA auffiel: Skandale und Fehlverhalten schaden Populisten nicht.“