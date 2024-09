FPÖ siegte flächendeckend – außer in Großstädten

In keiner einzigen Gemeinde Plus für ÖVP

Die SPÖ konnte vor allem in den Wiener Innenbezirken zulegen, wo die Grünen massiv Federn lassen mussten. Und bitter ist das Bild für die ÖVP. Sie landete zwar am zweiten Platz. Allerdings steht für die Türkisen in keiner einzigen Gemeinde ein Plus vor dem Ergebnis.