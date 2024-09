Die ÖVP rettet Platz eins in der Stadt Salzburg

Nicht nur im Land, auch in der Stadt Salzburg blieb die ÖVP bei der Nationalratswahl auf Platz eins. Das Minus war mit etwas mehr als zehn Prozentpunkten auch kleiner als im Bund wie auch im Land. „Es ist eine ÖVP-Mehrheit in der Stadt möglich. Und die linken Bäume wachsen nicht in den Himmel“, freute sich der ÖVP-Stadtparteichef Florian Kreibich.