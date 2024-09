Festhalten!

Mein Sommer war vollendet schön. Das Leben floss dahin, ohne große Aufregung und Sorgen. Auch über die herrlichen Augusttage am laufenden Band durfte ich mich ungeniert freuen. Sie wurden mir nicht durch die noch im vergangenen Jahr täglich verbreiteten Horrorszenarien vergällt, was den Klimawandel betrifft. Ich freute mich einfach über so viel Sonne und hatte kein schlechtes Gewissen dabei.