Radfahrer können jetzt energieautark rasten

410.000 Euro wurden investiert

Im Zuge eines geförderten Projektes wurden jetzt auch 410.000 Euro in Österreichs erste energieautarke Radstationen in Bad Tatzmannsdorf, Hannersdorf, Schandorf und Rechnitz investiert. Die Radcubes – in denen es ein WC, Frischwasser und eine Handy-Ladestation gibt – sollen als Rückzugsort für eine Pause genützt werden.