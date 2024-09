Das Schloss der Fürsten

Der aus dem Tessin stammende Freskenmeister Carpoforo Tencalla gestaltete die eindrucksvolle Decke des Großen Saales, in deren Mitte die Königstochter Psyche die Aufnahme in den Götterhimmel erfährt. Als Hommage an den gefeierten Komponisten Joseph Haydn – er stand rund 40 Jahre in Diensten der Fürsten Esterházy und hat hier einige seiner bedeutendsten Werke geschaffen – wurde der Saal nach einigen Umbauten schließlich Mitte des 20. Jahrhunderts in Haydnsaal umbenannt und ist heute Schauplatz hochkarätiger Musikaufführungen. Die Ausstellung „Haydn explosiv“ in der ebenerdigen Sala terrena des Schlosses widmet sich dem Komponisten in poppigem und erfrischend buntem Rahmen.