Sechs Festnahmen in der Weststeiermark

Mehrere Tatverdächtige

Ergänzende Ermittlungen führten zu weiteren Tatverdächtigen, die offensichtlich in den Drogenverkauf eingebunden waren. Darunter ein 32-Jähriger, der mit weiteren Komplizen neben Marihuana auch Kokain und Amphetamin verkaufte. Auch ein 27-jähriger Tankstellenmitarbeiter steht im Verdacht, am Drogenhandel mitgewirkt zu haben und so nebenher Geld in die eigene Tasche erwirtschaftet zu haben. Er soll zudem Treibstoff unterschlagen und gewinnbringend weiterverkauft haben. Auch einen 58-Jährigen forschten Polizisten aus. Er soll über mehrere Jahre hinweg rund zwölf Kilogramm Marihuana produziert und zum Teil weiterverkauft haben. Alle fünf Männer sind Österreicher und stammen aus dem Bezirk Voitsberg.