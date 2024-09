Nehammer verhandelt Hochwasser-Deal mit Brüssel

Kanzler auf spontaner Mission in Polen

Auf Geldbeschaffungsmission war auch unter anderem deshalb am Donnerstag Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP. Zuletzt war er mitten im Wahlkampf noch in den Katastrophengebieten Niederösterreichs unterwegs. Am Donnerstag flog er für wenige Stunden zu einem Hochwasser-Gipfel nach Polen, den Premierminister Donald Tusk aufgrund der Unwetter und Überschwemmungen einberufen hatte. Die „Krone“ war mit dabei.