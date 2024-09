Die Wahlprogramme der Parteien im „Klima-Check“

Besonders schlechte Noten gibt es für ÖVP und FPÖ: So enthalten die Wahlprogramme der beiden Parteien keine ausreichenden Lösungen für die Klimakrise, keine Pläne für eine konsequente Wiederherstellung der Natur oder verbindliche Ziele gegen die Bodenversiegelung. Stattdessen verschärfen die von ÖVP und FPÖ vorgeschlagenen Maßnahmen die Klimakrise. Grüne, SPÖ, NEOS, KPÖ und BIER-Partei setzen in ihren Programmen auf ökologische Maßnahmen, wobei die Grünen im umweltpolitischen Parteienvergleich am besten abschneiden.