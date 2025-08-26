Gewinnen Sie einen Urlaub in Gastein

Vom 23. August bis 31. Oktober 2025 verwandeln sich 76 Orte im ganzen Salzburger Land in stimmungsvolle Bühnen für den 30. Salzburger Bauernherbst. Mit rund 2.000 Veranstaltungen steht das diesjährige Jubiläum ganz im Zeichen von Musik, gelebtem Brauchtum und kulinarischem Genuss. SalzburgerLand Tourismus verlost hierfür Übernachtungen im großartigen Gasteinertal inkl. Frühstück.
Mitte August beginnt im SalzburgerLand die 5. Jahreszeit – der Bauernherbst. Es ist die Zeit der Ernte, des Genusses und geselliger Feste. Erleben Sie das traditionelle bäuerliche Leben und die musikalische Vielfalt hautnah: bei Almabtrieben, Dorf- und Hoffesten, Platzkonzerten, Musikantenstammtischen und Heimatabenden, Handwerksvorführungen, Jodelkursen oder auf musikalischen Wanderungen und Themenwegen. Ein Urlaub voller authentischer Erlebnisse – dafür leben wir!
Das erwartet die Besucher
Dieses Jahr erwartet Besucherinnen und Besucher eine musikalische Reise durch den Bauernherbst, mit 10 Themenreisen, 30 Top-Tipps und einem ganz besonderen Ohrwurm: Die schwungvolle Bauernherbst-Polka „Auf zum Bauernherbst!“ wird heuer erstmals als musikalisches Erkennungssignal durch alle Veranstaltungsorte klingen. Neben handgemachter Volksmusik, traditionellen Tänzen und regionaler Handwerkskunst kommt auch der Geschmack nicht zu kurz: Frisch zubereitete Spezialitäten aus regionalen Produkten – oft nach Rezepten aus Omas Küche – laden zum Verkosten ein. Was Sie sonst noch im Bauernherbst erwartet, erfahren Sie auf www.bauernherbst.com.
Die Sponsoren des 30. Salzburger Bauernherbst
Jetzt mitmachen und Bauernherbst-Atmosphäre hautnah erleben!
Zum 30-jährigen Jubiläum wartet ein ganz besonderes Highlight auf unsere Leser: ein attraktives Gewinnspiel! Mit etwas Glück geht’s auf eine unvergessliche Reise in die atemberaubende Eröffnungsregion des Bauernherbstes – ins malerische Gasteinertal inkl. Unterkunft in einer der folgenden Unterkünfte
Genießen Sie traditionelle Gastfreundschaft, musikalische Höhepunkte und echtes Brauchtum mitten in den Bergen. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
