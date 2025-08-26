Gewinnen Sie einen Urlaub in Gastein

Das erwartet die Besucher

Dieses Jahr erwartet Besucherinnen und Besucher eine musikalische Reise durch den Bauernherbst, mit 10 Themenreisen, 30 Top-Tipps und einem ganz besonderen Ohrwurm: Die schwungvolle Bauernherbst-Polka „Auf zum Bauernherbst!“ wird heuer erstmals als musikalisches Erkennungssignal durch alle Veranstaltungsorte klingen. Neben handgemachter Volksmusik, traditionellen Tänzen und regionaler Handwerkskunst kommt auch der Geschmack nicht zu kurz: Frisch zubereitete Spezialitäten aus regionalen Produkten – oft nach Rezepten aus Omas Küche – laden zum Verkosten ein. Was Sie sonst noch im Bauernherbst erwartet, erfahren Sie auf www.bauernherbst.com.