Im Osten geht die Sonne schon vor 20 Uhr unter

Mit ganztägigen Gewittern erwartet uns der Freitag und das auch schon ab den frühen Morgenstunden. Am trockensten ist es noch im Osten Österreichs, dort bläst der Wind allerdings stark. Die Temperaturen liegen in der Früh bei zwölf bis 20 Grad und steigen im Laufe des Tages auf 18 (Westen) bis 33 Grad Celsius an.