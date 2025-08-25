Vorteilswelt
Kürzere Tage

Im Osten geht die Sonne schon vor 20 Uhr unter

Österreich
25.08.2025 23:06
Die Tage werden hierzulande immer kürzer. Die Sonne geht in einigen Teilen Österreichs bereits ...
Die Tage werden hierzulande immer kürzer. Die Sonne geht in einigen Teilen Österreichs bereits vor 20 Uhr unter (Symbolbild).(Bild: Hubert Rauth (Symbolbild))

Die Tage werden in Österreich derzeit immer kürzer: Im Osten des Landes geht die Sonne vor 20 Uhr unter, in Bregenz ist es Anfang September so weit. Dem Wetter sei das aber „vorerst (...) egal“, schrieb die Unwetterwarnzentrale (UWZ) am Montagabend auf der Plattform X.

Dazu postete sie ein Bild vom Alpenvorland mit Mond- und Attersee, das am Montagabend vom Hochleckenhaus in Oberösterreich aufgenommen wurde. Um 19.50 Uhr dämmerte es. Laut der GeoSphere Austria geht es am Montag leicht bewölkt, teils aber sternenklar durch die Nacht. Die Temperaturen sinken österreichweit auf ungefähr fünf bis 13 Grad Celsius.

Unwetter-Warnungen lagen am späten Abend für ganz Österreich nicht vor. In der Nacht sind somit weder Regen noch Wind oder Gewitter und Hagel zu erwarten.

Hier sehen Sie das Posting von der UWZ:

Trotz der kürzeren Tage bleibe das Wetter zunächst sommerlich warm, teilte die UWZ mit. Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne, meist bleibt es trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad Celsius.

Am Mittwoch wird es mit bis zu 30 Grad noch wärmer. Allerdings kann es an diesem Tag stellenweise etwas regnen, und zwar im äußersten Westen und Norden Österreichs. Die Frühtemperaturen liegen laut GeoSphere Austria noch zwischen acht und 17 Grad.

So entwickelt sich das Wetter in den nächsten Tagen:

Österreich
Symbol heiter
12° / 22°
8 km/h
10:22 h
30 %
Symbol wolkenlos
14° / 26°
4 km/h
13:28 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 27°
5 km/h
08:15 h
< 5 %
Symbol wolkig
16° / 28°
5 km/h
07:13 h
10 %
Symbol heiter
18° / 33°
20 km/h
10:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
20° / 28°
13 km/h
05:15 h
55 %
Symbol stark bewölkt
19° / 25°
17 km/h
05:57 h
55 %
Symbol heiter
17° / 30°
7 km/h
12:06 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
18° / 27°
9 km/h
04:43 h
70 %
Symbol wolkig
16° / 23°
18 km/h
08:09 h
60 %
Wien
Symbol heiter
10° / 21°
4 km/h
10:40 h
30 %
Symbol heiter
11° / 24°
9 km/h
11:57 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 26°
10 km/h
07:56 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
13° / 28°
7 km/h
05:13 h
20 %
Symbol heiter
15° / 32°
6 km/h
10:42 h
45 %
Symbol stark bewölkt
17° / 25°
16 km/h
04:46 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 23°
19 km/h
05:55 h
55 %
Symbol wolkig
14° / 28°
9 km/h
09:25 h
25 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 23°
13 km/h
04:53 h
75 %
Symbol heiter
14° / 22°
21 km/h
10:12 h
60 %
St. Pölten
Symbol heiter
12° / 24°
5 km/h
11:24 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 27°
5 km/h
09:08 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 29°
6 km/h
07:35 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 32°
25 km/h
11:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
19° / 30°
13 km/h
05:18 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 25°
13 km/h
04:42 h
60 %
Symbol heiter
16° / 30°
8 km/h
12:14 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 28°
10 km/h
04:59 h
70 %
Symbol heiter
16° / 23°
17 km/h
11:17 h
55 %
Symbol heiter
13° / 21°
7 km/h
11:23 h
50 %
Eisenstadt
Symbol heiter
11° / 21°
9 km/h
11:02 h
35 %
Symbol wolkig
13° / 24°
8 km/h
08:46 h
< 5 %
Symbol wolkig
11° / 27°
4 km/h
09:03 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
14° / 28°
4 km/h
06:07 h
45 %
Symbol heiter
16° / 31°
7 km/h
09:34 h
60 %
Symbol stark bewölkt
18° / 24°
7 km/h
02:56 h
50 %
Symbol stark bewölkt
17° / 24°
12 km/h
05:03 h
55 %
Symbol heiter
14° / 27°
6 km/h
11:50 h
35 %
Symbol leichter Regen
16° / 21°
9 km/h
01:05 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 22°
12 km/h
08:53 h
70 %
Linz
Symbol heiter
10° / 24°
6 km/h
08:54 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 27°
5 km/h
12:23 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 29°
5 km/h
09:18 h
25 %
Symbol heiter
16° / 30°
9 km/h
11:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
18° / 29°
7 km/h
04:59 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 25°
6 km/h
05:22 h
60 %
Symbol wolkenlos
14° / 29°
5 km/h
12:37 h
30 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 29°
6 km/h
05:21 h
60 %
Symbol heiter
15° / 23°
5 km/h
10:20 h
60 %
Symbol heiter
13° / 18°
5 km/h
09:19 h
50 %
Graz
Symbol heiter
10° / 25°
5 km/h
09:01 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 28°
4 km/h
11:18 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 29°
4 km/h
08:41 h
40 %
Symbol wolkig
17° / 27°
10 km/h
06:14 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 24°
7 km/h
03:52 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 25°
5 km/h
06:27 h
55 %
Symbol heiter
14° / 28°
4 km/h
10:26 h
35 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 25°
6 km/h
03:45 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 22°
6 km/h
11:18 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 16°
4 km/h
07:08 h
65 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
11° / 21°
5 km/h
02:36 h
40 %
Symbol wolkig
10° / 23°
5 km/h
07:41 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 27°
7 km/h
11:04 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
15° / 28°
7 km/h
05:47 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 28°
11 km/h
05:48 h
60 %
Symbol bedeckt
17° / 21°
8 km/h
02:12 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 22°
11 km/h
07:32 h
70 %
Symbol heiter
13° / 26°
8 km/h
10:56 h
55 %
Symbol starker Regen
16° / 19°
7 km/h
00:03 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 21°
9 km/h
10:01 h
90 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
10° / 22°
7 km/h
05:58 h
45 %
Symbol heiter
10° / 25°
4 km/h
11:15 h
10 %
Symbol heiter
12° / 29°
5 km/h
11:34 h
20 %
Symbol stark bewölkt
15° / 28°
9 km/h
04:09 h
55 %
Symbol leichter Regen
18° / 24°
22 km/h
02:25 h
75 %
Symbol leichter Regen
16° / 23°
12 km/h
02:58 h
90 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 23°
7 km/h
07:35 h
75 %
Symbol heiter
12° / 28°
6 km/h
09:58 h
60 %
Symbol starker Regen
15° / 19°
7 km/h
00:06 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 22°
4 km/h
08:16 h
90 %
Innsbruck
Symbol wolkig
10° / 19°
6 km/h
09:19 h
45 %
Symbol heiter
10° / 21°
6 km/h
11:20 h
10 %
Symbol heiter
14° / 25°
9 km/h
10:32 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 24°
8 km/h
03:41 h
65 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 18°
10 km/h
00:36 h
90 %
Symbol stark bewölkt
14° / 19°
7 km/h
03:49 h
75 %
Symbol starke Regenschauer
13° / 19°
10 km/h
10:47 h
70 %
Symbol wolkig
14° / 20°
9 km/h
08:00 h
60 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 15°
9 km/h
01:46 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 17°
9 km/h
10:19 h
80 %
Bregenz
Wetterdaten:

Wie berichtet, wird es dann ab Donnerstag unbeständig. Im regnerischen Westen und Südwesten sinken die Temperaturen wieder auf maximal 20 bis 25 Grad Celsius. Gewitter sind vor allem im nördlichen Alpenvorland sowie im Mühl- und Waldviertel (Ober- und Niederösterreich) zu erwarten.

Mit ganztägigen Gewittern erwartet uns der Freitag und das auch schon ab den frühen Morgenstunden. Am trockensten ist es noch im Osten Österreichs, dort bläst der Wind allerdings stark. Die Temperaturen liegen in der Früh bei zwölf bis 20 Grad und steigen im Laufe des Tages auf 18 (Westen) bis 33 Grad Celsius an.

