Massive Müllberge folgen Flut in Niederösterreich

Weiters appelliert Kasser an alle Niederösterreicher, nicht akut wegzuwerfenden Sperrmüll erst in einigen Wochen zu entsorgen. Auch Mülltonnen sollten nur möglichst voll zur Abholung bereitgestellt werden. „Unsere Kapazitäten sind begrenzt. Aber mit umsichtigem Verhalten und gemeinsamen Handeln werden wir das wie in der Vergangenheit schaffen“, ist Kasser optimistisch.