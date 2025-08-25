Heustadel in Brand: 110 Kräfte standen im Einsatz

Um 15.16 Uhr wurden die Feuerwehren im Lavanttal alarmiert: Wirtschaftsgebäudebrand in Oberleidenberg. Etwa vier Stunden lang waren 110 Einsatzkräfte von acht Wehren mit Löscharbeiten beschäftigt.
Heu und Holz waren in einem Wirtschaftsgebäude in Oberleidenberg bei Wolfsberg gelagert, als dort am Montagnachmittag ein Brand ausbrach. Der Brandherd dürfte am östlichen Dachfirst gelegen sein, die Flammen griffen auf das gesamte Dach über.
Acht Lavanttaler Feuerwehren wurden zum Einsatz alarmiert: die Feuerwehren St. Margarethen, Forst, Wolfsberg, St. Stefan, Reideben, Frantschach, St. Marein und St. Michael. 110 Kräfte löschten die Flammen, deren Rauch weithin sichtbar war. Der Brand konnte von den Einsatzkräften gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Nach dem Außenangriff wurden von den Atemschutztrupps noch Glutnester im Inneren des Gebäudes gelöscht.
Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden. Ab Dienstag werden Beamte des Landeskriminalamtes und ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle des Feuerwehrverbandes versuchen, die Brandursache zu ergründen.
Der Schaden dürfte sich auf Zehntausende Euro belaufen.
