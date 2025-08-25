Heustadel in Brand: 110 Kräfte standen im Einsatz

Acht Lavanttaler Feuerwehren wurden zum Einsatz alarmiert: die Feuerwehren St. Margarethen, Forst, Wolfsberg, St. Stefan, Reideben, Frantschach, St. Marein und St. Michael. 110 Kräfte löschten die Flammen, deren Rauch weithin sichtbar war. Der Brand konnte von den Einsatzkräften gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Nach dem Außenangriff wurden von den Atemschutztrupps noch Glutnester im Inneren des Gebäudes gelöscht.